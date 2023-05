Nieuwe scans van Titanic bieden unieke kijk op wrak

Specialisten zijn erin geslaagd om het bekendste scheepswrak ter wereld volledig in beeld te brengen. Dat was tot nu toe niet mogelijk omdat de Titanic op een diepte ligt van 3.800 meter. Door de duisternis was het onmogelijk om een foto te nemen van het hele wrak, maar deze scans konden dat wel waarmaken. Kom meer te weten in de video hierboven.