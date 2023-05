Het vormsel is in Vlaanderen nog lang niet dood

Het is weer volop de tijd van de communiefeesten. Nu ja, volop. De cijfers van het kerkelijk rapport liegen er niet om. Het aantal kinderen dat nog kiest voor het vormsel neemt jaar na jaar af. Wie doet het wel nog en uit welke overweging is dat dan? Welke tradities leven nog sterk en wat is de toekomst van het Christendom in België?





In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.