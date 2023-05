Grondwettelijk Hof: minimale dienstverlening bij De Lijn botst niet met stakingsrecht

Dat een stakingsaanzegging vooraf moet worden gemeld en werknemers moeten laten weten of ze staken of niet, gaat niet in tegen het stakingsrecht. Het Grondwettelijk Hof heeft de vraag tot vernietiging door vakbonden en werknemers van De Lijn verworpen.

Met het zogenaamde ‘decreet rond de continuïteit van dienstverlening’ heeft minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) bij De Lijn een systeem van minimale dienstverlening bij stakingen ingevoerd. Dat is gebaseerd op het model dat eerder al werd ingevoerd bij de NMBS. Sinds 2021 moet een stakingsaanzegging minimaal acht dagen op voorhand worden gemeld en krijgen werknemers tot 72 uur voor een staking de tijd om te laten weten of ze mee zullen staken of niet. Daardoor kunnen reizigers 24 uur op voorhand te weten komen welke voertuigen rijden, en of ze dus op hun bestemming zullen geraken.

Het systeem werd de voorbije jaren al enkele keren in praktijk gebracht, maar de regeling werd nog hetzelfde jaar aangevochten door de drie vakbonden (ACOD, ACV en ACLVB) en twee medewerkers van De Lijn. Zij zagen in het nieuwe systeem een aanval op het stakingsrecht en stapten naar het Grondwettelijk Hof.

Dat hof verwerpt nu de vernietigingsberoepen en oordeelt dat het decreet ‘verenigbaar is met de syndicale vrijheid, het recht op overtuiging en vrije meningsuiting en het recht op collectieve actie’. Zo stelt het hof dat het doel van het decreet - het waarborgen van de vrijheid van verkeer en het recht op mobiliteit van de gebruikers van De Lijn - legitiem is.

Tuchtsanctie is oké

De maatregelen die het decreet voorziet, zoals de minimale termijn van acht dagen en de verplichte intentieverklaring, zijn volgens het hof ‘evenredig’. ‘Er wordt niet voorzien in een opvordering van personeel, enkel in een aangepast vervoersaanbod op basis van beschikbare personeelsleden’, luidt het.

Het Grondwettelijk Hof volgt daarmee grotendeels een eerder arrest over de minimale dienstverlening bij de NMBS, uit 2020. Het hof had toen wél een probleem met een tuchtsanctie die voorzien was voor werknemers die niet staken en dat niet op voorhand aangeven. Nu blijkt een gelijkaardige tuchtregeling bij De Lijn geen probleem voor het hof. Het noemt dat zelfs een ‘pertinente maatregel’, omdat hij het mogelijk maakt om ‘de doeltreffendheid van het aangepast vervoersaanbod te waarborgen’.

Minister Peeters is blij dat de regeling stand houdt en spreekt van ‘een overwinning voor elke reiziger’. ‘De reiziger, die op stakingsdagen al een kleiner aanbod aan bussen en trams heeft, wist voor het decreet niet of zijn bus of tram zelfs zou rijden. Keer op keer waren de reizigers de dupe van stakingen en wisten ze niet of ze op hun werk of school zouden geraken’, zegt Peeters. ‘Met de continuïteit van de dienstverlening brachten we daar verandering in, zonder te raken aan het stakingsrecht. Wie wil staken, moet dat kunnen, maar wie wil werken moet dat ook kunnen.’