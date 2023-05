Rapport: 4,5 miljoen doden door ‘Amerikaanse oorlogen’ na 9/11

Meer dan 4,5 miljoen mensen zijn omgekomen door oorlogen waarbij de Verenigde Staten betrokken waren sinds de terroristische aanslagen van 11 september 2001.

Dat is de conclusie van een studie van het Cost of War-project van de prestigieuze Brown University in Providence, in de staat Rhode Island. Het rapport stelt dat tussen de 906.000 en 937.000 mensen zijn omgekomen als direct gevolg van oorlogen sinds 2001 in Afghanistan, Irak, Pakistan, Syrië, Jemen, Libië en Somalië.

Bovendien zijn 3,6 miljoen mensen gestorven door aan deze oorlogen gerelateerde problemen, luidt het. Het rapport noemt onder meer economische ineenstorting, voedselonzekerheid, vernietiging van openbare gezondheidsvoorzieningen, milieuverontreiniging en terugkerend geweld.

De Brown-onderzoekers zoomen specifiek in op de rol van de VS in deze buitenlandse conflicten, die ontstonden na en vanwege de aanslagen op 11 september 2001. ‘Deze landen hebben de gewelddadigste oorlogen meegemaakt waarin de Amerikaanse regering sinds 2001 betrokken is in naam van terrorismebestrijding’, aldus het Cost of War-project. Het rapport benadrukt dat het aantal indirecte doden slechts een ‘conservatieve schatting’ is omdat ‘de werkelijke gevolgen zo groot en complex zijn dat ze niet kwantificeerbaar zijn’.

‘De Amerikaanse regering is weliswaar niet als enige verantwoordelijk voor de schade, maar heeft een aanzienlijke verplichting om te investeren in humanitaire hulp en wederopbouw in de oorlogsgebieden na 9/11’, schrijft het Cost of War-project in een verklaring. ‘De Amerikaanse regering zou veel meer kunnen doen dan nu het geval is om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.’

