Cathérine Moureaux (PS), burgemeester van Molenbeek, heeft de politie ingezet om een deel van een opvangcentrum gedwongen te ontruimen. Fedasil noemt de actie ‘onmenselijk’.

‘Wat is hier in godsnaam aan het gebeuren?’ Die vraag gonsde woensdag rond onder de bewoners van het tijdelijk opvangcentrum in de François Sebrechtslaan in Molenbeek, die betrokken raakten in het politieke ...