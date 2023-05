Collega getuigt over racistische uitspraken door politieagent die Adil aanreed

Een collega van de politieagent die Adil Charrot aanreed in april 2020, heeft een vernietigende getuigenis over hem afgelegd. Dat melden Le Soir en de RTBF.

‘Ik heb een van hen van straat gehaald.’ In die bewoordingen zou de chauffeur van de politiewagen gesproken hebben over het ongeval waarbij Adil Charrot (19) uit Anderlecht het leven liet. Dat heeft een politieagente van de zone Brussel-Zuid verklaard aan de onderzoekers. Ze voegde er wel aan toe dat ze geen weet had van ‘vrijwillige handelingen betreffende het overlijden’.

Volgens het proces-verbaal van het verhoor, dat Le Soir en de RTBF konden inkijken, vertelde de agente dat driekwart van de collega’s van de chauffeur naar haar toe kwamen om te vertellen dat hij ‘opmerkingen maakte die op zijn zachtst gezegd verontrustend waren in verband met de dood van de jonge Adil’. De man die aan het stuur zat tijdens de dodelijke aanrijding met Adil Charrot op zijn scooter, was het hoofd van de interventiegroep GIG3.

Om haar verklaringen te staven, stuurde de getuige de onderzoekers een brief waarvan de kop vermeldt dat hij bestemd was voor de directeur operaties (DirOps) van de zone en voor Jurgen De Landsheer, korpschef van de zone Brussel-Zuid. Dit aan het dossier gehechte document is niet gedateerd en collectief ondertekend door ‘de leden van het personeel van GIG3’. De brief heeft het over de autoritaire managementstijl van de agent en over ‘herhaaldelijk xenofoob, racistisch en seksistisch gedrag tegenover de leden van GIG3’.

De Landsheer zegt dat hij de brief niet rechtstreeks ontvangen heeft. Alleen de operationeel directeur zou de brief gekregen hebben. De politieagent is, nadat leden van GIG3 hem omschreven als een problematisch personage, overgeplaatst naar een andere dienst. Dat gebeurde, zo preciseerde De Landsheer in Le Soir, niet als strafmaatregel, maar ‘in onderling overleg’. Na de overplaatsing zijn er geen klachten meer geweest, voegde De Landsheer er nog aan toe.

Dinsdag had de raadkamer moeten beslissen of de drie agenten die in de zaak-Adil van doodslag beschuldigd worden voor de rechter worden gebracht. Het Brussels parket vindt dat de zaak moet worden geseponeerd. De zitting van de raadkamer is verdaagd tot 5 september, omdat Sven Mary, de advocaat van twee van de drie beschuldigde agenten, om bijkomende onderzoeksdaden heeft gevraagd.

