Autoverkoop herleeft, maar ligt nog altijd veel lager dan voor corona

De autoverkoop in Europa lag in april 2023 meer dan 17 procent hoger vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. En opvallend, de verkoop van elektrische wagens lag boven de 10 procent.

In totaal werden 803.188 verkopen geregistreerd, blijkt uit het cijferwerk van Acea, de organisatie van Europese autofabrikanten. Alleen in maart 2023 werd met meer dan 28 procent meer autoverkopen nog een sterkere toename opgetekend. De verkoop van elektrische wagens blijft ook vooruitgaan. Hun aandeel steeg van 9,1 procent in maart naar 11,8 procent in april.

Van januari tot april staat de autoverkoop in Europa op een stijging met bijna 18 procent. De Europese automobielfederatie wijst erop dat de cijfers nog altijd een vijfde lager liggen dan in 2019, het jaar voor de uitbraak van de coronapandemie.

In ons land nam de autoverkoop, ook van elektrische voertuigen, sterker toe dan in gemiddeld in Europa. Er werden in april 2023 40 procent meer nieuwe wagens geregistreerd. En het marktaandeel van elektrische exemplaren kwam uit op 16 procent. Dat is een verdubbeling vergeleken met hun aandeel in april 2022.

Uit de Europese autoverkoopcijfers blijkt verder dat de interesse voor hybride-wagens verschillende richtingen uitgaat. De verkoop van de plug-in hybride is aan het kwakkelen. In maart was er nog een groei, maar in april werden er in Europa ruim 5 procent minder verkocht vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt vooral door een sterke terugval in Duitsland. De verkoop van de klassieke hybride auto steeg dan weer met bijna 23 procent.

De benzinewagen blijft ten slotte met grote voorsprong de meest verkochte wagen in Europa. In april 2023 ging het om 38 procent van alle geregistreerde aankopen.

