Voor het eerst waarschijnlijker dat aarde (tijdelijk) met gevreesde 1,5 graad opwarmt

Er is een kans van twee op drie dat de aarde (tijdelijk) met anderhalve graad opwarmt in 2027. Dat meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) woensdag. Daarmee is het voor het eerst waarschijnlijker dat de verwachte temperatuurstijging wél deze kritieke grens zal overschrijden dan dat dit niet gebeurt.

Vorig jaar was de kans nog fiftyfifty. ‘De temperatuurstijging zal verreikende consequenties hebben voor de gezondheid, voedselzekerheid, watermanagement en het milieu: we moeten ons voorbereiden’, zo zegt de secretaris-generaal van de WMO Petteri Taalas in een persbericht.

De bijgestelde verwachting komt door El Niño, een natuurlijk fenomeen dat eens in de twee tot zeven jaar voorkomt, waarbij warm water in de Stille Oceaan de lucht opwarmt zodat de gemiddelde temperatuur over de hele wereld iets stijgt. Die natuurlijke temperatuurstijging, die tot wel 0,3 graad opwarming kan leiden, komt bovenop ‘de door mensen veroorzaakte klimaatveranderingen en zal mondiale temperaturen naar niet eerder verkend gebied brengen’, aldus de secretaris-generaal Taalas.

WMO slaat alarm

Hij voegde toe: ‘Dit rapport betekent niet dat we permanent boven de anderhalve graad komen die in het Parijsakkoord is afgesproken, dat gaat namelijk over langetermijnopwarming over vele jaren. Maar de WMO slaat alarm dat we tijdelijk door de grens van anderhalve graad zullen breken met toenemende regelmatigheid.’ In de Parijsakkoorden spraken zo’n beetje alle landen ter wereld af om samen te zorgen dat de temperatuurstijging in vergelijking met het pre-industriële tijdperk onder de anderhalve graad blijft; de grens waarbij overstromingen, droogte en andere dodelijke weersomstandigheden veel meer zullen voorkomen.

Het was destijds een grote overwinning voor de klimaatzaak dat de internationale gemeenschap instemde. Sindsdien is gebleken dat de uitvoering van het verdrag door landen die het ondertekenden, stroef of niet op gang komt. Intussen ligt de gemiddelde temperatuur al 1,15 graad hoger dan tijdens het ijkpunt in de negentiende eeuw.

De WMO zet, meer dan instituten die klimaatverandering onderzoeken, in op het voorspellen van de temperatuurontwikkelingen op de korte termijn. Zo concludeerde de organisatie ook dat er een kans van 98 procent is dat een van de komende vijf jaren het heetste in de geschiedenis zal worden. Voorheen was het heetste gemeten jaar 2016, ook toen was er een uitzonderlijk sterke El Niño die de temperatuur opstuwde.

