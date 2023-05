Mag er wat meer toeval in uw reis?

Een verrassend restaurant, een strand dat je helemaal voor jezelf hebt, een wandelroute naar een andere wereld: als je er daar één van vindt, gaat een reis al echt de goede kant op. Maar op de mooiste reizen vind je nog iets anders: een mooi evenwicht tussen organiseren en improviseren, tussen plannen en loslaten. Er bestaat geen succesformule voor, maar wij konden wel al ideeën verzamelen die u op weg helpen.

ITALIË

Thomas Siffer nam de eerste trein naar eender waar

Thomas Siffer had het als reiziger helemaal gehad – met de reisgidsen, de geheimtips van kenners, de dingen die je zeker moest zien als toerist en de plekken waar je naartoe moest gaan als je geen toerist wilde zijn. En dus bedacht hij een kleine reisrevolutie: hij stapte een week lang elke dag op de trein. De eerste de beste trein die hem ergens zou brengen.

ZWEDEN

Bestemming: de eenzaamste plek van Europa

Waar kun je naartoe als je ‘helemaal weg’ wil van de bewoonde wereld? Dick van Eijk wandelde naar het meest afgelegen punt van het Europese vasteland, weg van alle verkeer, weg van alle entertainment. ‘Geen wonder dat hier geen weg naartoe ligt. Hier is niets.’

BELGIË

We kiezen een klimaat en de rest mag verrassing zijn

Comfort wil in de zomer vooral zeggen: niet te koud, niet te warm, weet An Olaerts. Om tijdens de hete coronazomer van 2020 haar paradijsje te vinden, speurde ze door de gegevens van het KMI en daar doemde Elsenborn op, de koelste plek van België. Daar zou ze naartoe trekken en al de rest zou ze ter plekke wel zien. ‘Ik zoek plaats voor mijn hangmat, maak een plasje op het mos van een stronk en eet mijn boterhammen op. De zon schijnt zoals de zon schijnt in de televisieprogramma’s van Wim Lybaert, met lichtreflecties in alle kleuren. Dat ik heen en weer moet rennen voor de zelfontspanner van mijn fototoestel past niet in het plaatje. Maar dat is dan ook alles.’ Verslag van een wonderlijk tevreden stemmende trip.

OVERAL

De kunst om het toeval toe te laten

Op hotel, op restaurant, zelfs voor het containerpark moet je vaak reserveren. Hoe kun je dan nog ruimte maken voor toeval en spontane ontmoetingen? Christiaan Weijts zocht naar een manier om toch af en toe zomaar ergens aan te waaien.

