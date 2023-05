Theranos-oprichtster Elizabeth Holmes dan toch niet vrij op borgtocht

De Amerikaanse onderneemster Elizabeth Holmes werd vorig jaar veroordeeld tot iets meer dan elf jaar cel voor fraude bij haar start-up Theranos. Ze hoopte om uit de gevangenis te blijven terwijl ze in beroep gaat tegen die veroordeling, maar dat verzoek wees het hof van beroep dinsdag af.

Theranos-oprichtster Elizabeth Holmes moet haar gevangenisstraf uitzitten terwijl ze in beroep gaat tegen haar veroordeling. Vorig jaar werd ze schuldig bevonden aan oplichting van investeerders met haar mislukte start-up voor bloedtests. Samen met haar vroegere partner Ramesh Balwani moet ze die investeerders 452 miljoen dollar terugbetalen. Dat heeft een rechtbank in San Francisco dinsdag beslist.

Holmes werd bekend nadat ze beweerde dat haar start-up Theranos een revolutie in de gezondheidszorg teweeg zou brengen. De start-up kwam met een technologie die met slechts een paar druppels bloed honderden ziektes en andere potentiële problemen zou kunnen opsporen. Dankzij die belofte brachten investeerders zo’n 1 miljard dollar aan. Theranos werd geschat op 9 miljard dollar, Holmes zelf was zo’n 4,9 miljard dollar waard.

Aan het succesverhaal kwam in 2015 een eind toen de krant The Wall Street Journal gebreken in de technologie en het farma-imperium aan het licht bracht. Holmes werd in 2022 veroordeeld tot elf jaar en drie maanden gevangenisstraf. Op 25 april 2023, twee dagen voordat ze zich in de gevangenis moest melden, diende de onderneemster een verzoek in om haar straf te onderbreken terwijl ze in beroep gaat. Het hof van beroep heeft dat verzoek dinsdag geweigerd.

