Van koffiehotspots tot tankstation-gastronomie: reizen om te proeven

Een fijn restaurant vinden op reis is altijd kicken, maar de ware openbaring is dat je ook al die andere adressen ziet waar een plek zich kan laten proeven: markten, bakkers, koffiehuizen, superettes, onooglijke snackbars bij tankstations waar je iets eet wat een wereld doet opengaan. Vier verhalen over reizen met de smaakpapillen op scherp.

VS

Hamburgers bijtanken. En taart. En tamales

‘Bij elke stop wordt de gedachte overtuigender: laat mij uw tankstations zien en ik vertel u wat voor land u heeft’, noteerde Kees van Unen op reis door Louisiana. ‘Maar de aantrekkingskracht van deze roadtrip is toch ook: de melancholie die bij een tankstation hoort, de ontroering van onderweg, van tussendoor, van de reis in plaats van de bestemming.’ Om nog te zwijgen over de vele lokale smaaksensaties waarvoor je in Louisiana nu eenmaal bij de benzinepomp moet zijn.

ITALIË

Turijn op zijn romigst

Caffè Torino, op de Piazza San Carlo in Turijn, lijkt met zijn art nouveau-interieur wel een set van een Wes Anderson-film: weelderig en haast onwerkelijk. Om de plek helemaal in je op te nemen, bestel je er best bicerin, een typisch Turijnse koffie met drie aparte lagen. Van boven naar onder: room, koffie met suiker, en chocolade. Je nipt eerst van de zachte room, vervolgens laat je de bittere koffie toe om dan af te sluiten met een fluwelen shot chocolade. Kortom, alleen al voor de koffiehuizencultuur zou je naar Turijn gaan, maar ook de kunstscene houdt er parels voor je klaar. Verslag van een trip door een onwerkelijk weelderige stad.

ROEMENIË

Voor fijnproevers die van ontdekkingsreizen dromen

Natuurlijk kun je in Frankrijk ook een rondreis maken vol topwijnen en verbluffende restaurants. Maar dan kun je niet terugkeren met het verhaal dat je een werelddeel ontdekt hebt, want iedereen weet er al van. Daarom: ga naar Roemenië, zegt onze wijn- en restaurantwatcher Bruno Vanspauwen. Er valt zoveel te proeven waarvan je nog nooit gehoord had.

FRANKRIJK

La grande bouffe in Lyon

Het is een mijlpaal op de Autoroute de Soleil: al je eenmaal voorbij Lyon bent geraakt, dan ben je in het schilderachtige zuiden. Dus de verleiding is groot om het gaspedaal ingedrukt te houden en zingend de op twee na grootste stad van Frankrijk voorbij te rijden terwijl je een sandwich uit het vuistje eet. En dat is eigenlijk zonde, want Lyon is een prachtige stad, omgeven door heuvels, doorsneden door rivieren en buitengewoon trots op zijn lokale eetcultuur. Wij besloten voor één keer niet voorbij Lyon, maar naar Lyon te reizen, en uit te zoeken wat de ‘gastronomische hoofdstad van Frankrijk’ zoal op het menu heeft staan.





