‘Boycot Delhaize’, vragen Jaco Van Dormael, Luc Dardenne en veel professoren

131 intellectuelen, onder wie heel wat academici en culturele figuren, roepen op om Delhaize te boycotten.

‘Schandalig’ noemen de 131 ondertekenaars van een open brief in Le Soir de manier waarop Delhaize zijn werknemers behandelt. De groep, onder wie opvallend veel academici en grote namen uit de cultuursector als Jaco Van Dormael en Luc Dardenne, roept op om niets meer te kopen bij Delhaize zolang het sociale conflict duurt. Bij Delhaize is een zwaar sociaal conflict aan de gang nadat de keten aankondigde de 128 eigen winkels te willen verzelfstandigen.

‘Deze strategie (franchising, red.) is bedoeld om de winst van de groep te verhogen ten koste van banen en arbeidsomstandigheden. De brutaliteit waarmee Delhaize zijn beslissingen wil opleggen aan de werknemers, stelt ons overlegmodel ter discussie en als we niet oppassen zullen anderen meestappen in de afbraak’: zo motiveert de brief de oproep tot een boycot van de supermarktketen. Het gebrek aan sociaal overleg wordt in de brief omschreven als ‘geweld tegenover de werknemers’. Ze hekelen de manier waarop Delhaize via de rechtbank werknemers verhindert om hun ongenoegen kenbaar te maken via stakingen en collectieve acties.

‘Aangezien Delhaize de rechten en de collectieve stem van de arbeiders, die heel vaak vrouwen zijn, afneemt, aangezien de multinational zijn honger naar steeds meer winst met geweld wil opdringen, aangezien hij daarmee een van de fundamenten van ons sociaal compromis bedreigt, moeten we proberen het evenwicht te herstellen door concrete solidariteit met de arbeiders te tonen. De meest directe manier om dit te doen is het bedrijf te boycotten. Dat is waartoe wij oproepen.’

Intussen blijft de keten ook het doelwit van andere acties. In een depot voor e-commerce van Delhaize in het Vlaams-Brabantse Drogenbos zijn de banden van vijf bestelwagens lek gestoken. Dat bevestigde een woordvoerder van de supermarktketen aan het persagentschap Belga. Het lek steken van de banden wordt opgeëist door een anoniem collectief. Delhaize denkt enkel in termen van kosten en winst, luidt het in de mail.

Afgelopen weekend was er ook vandalisme bij verschillende winkels van Delhaize. De winkels werden beklad, sloten werden geblokkeerd en ramen gebroken. Een anoniem collectief liet weten dat het verantwoordelijk is voor de schade. Met de actie wil het collectief naar eigen zeggen ‘het recht op staken verdedigen, strijden tegen de ultraliberalisering van de samenleving en oproepen tot een boycot van Delhaize-winkels’.

Op 22 mei houdt het gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale manifestatie in Brussel naar aanleiding van de situatie bij Delhaize.

