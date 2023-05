Waarom je in de supermarkt tot wel tien rozen koopt voor de prijs van één bij de bloemist

3 euro voor twaalf rozen in de supermarkt, terwijl je bij de bloemist tot 2 of zelfs 3 euro voor één roos betaalt. Hoe kan dat? Door boeren in Afrika uit te buiten? Dat zou alvast niet mogen, want er hangt een Fairtrade-label aan. Al krabben onze Belgische kwekers zich toch achter de oren wanneer ze horen wat zo’n fair maandloon is.