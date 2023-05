‘De wetten’ van Connie Palmen wordt theaterstuk

Eline Arbo ontpopt zich steeds meer als troonopvolger van Ivo van Hove bij Internationaal Theater Amsterdam. Volgend seizoen regisseert ze een theaterbewerking van De wetten van Connie Palmen en Prima facie, dé hit van West End en Broadway.

Eline Arbo bewerkt Connie Palmens door pers en publiek geliefde debuutroman De wetten voor het eerst voor het toneel. In zeven jaar tijd ontmoet Marie Deniet zeven mannen. Ze wil weten wie ze werkelijk is, maar de mannen kijken elk op een andere manier aan tegen het leven en de wereld. Marie beseft dat uiteindelijk zijzelf haar eigen wetten moet maken.

‘Ik ben een groot bewonderaar van het transformerende en persoonlijke werk van Eline Arbo’, zegt Connie Palmen in een persbericht van Internationaal Theater Amsterdam. ‘Ik lever?mijn roman De wetten en mijzelf in het volste vertrouwen uit aan haar verbeeldingskracht.’

Londense connectie

Daarnaast regisseert Arbo volgend jaar ook actrice Maria Kraakman in de monoloog Prima facie van auteur Suzie Miller. De oorspronkelijke voorstelling, met actrice Jodie Comer (Killing Eve) in de hoofdrol, was de theaterhit van afgelopen jaar op het Londense West End. Het stuk viel meermaals in de prijzen op de Oliver Awards, de Britse theaterprijzen. Momenteel speelt Comer het stuk op Broadway in New York.

Internationaal Theater Amsterdam (ITA) is er zo als de kippen bij om een succesvol stuk uit Londen naar de Lage Landen te brengen. Dat doet het dankzij de connecties van artistiek leider Ivo van Hove die zelf geregeld regisseert op het West End - zo loopt er momenteel A little life, de Britse versie van zijn voorstelling Een klein leven, naar het boek van Hanya Yanagihara.

Volgend jaar maakt ook regisseur Rebecca Frecknall haar debuut bij ITA. Zij regisseerde de bijzonder succesvolle remake van Cabaret in Londen, met Eddie Redmayne en Jessie Buckley in de oorspronkelijke cast. Dit seizoen regisseerde ze op West End het stuk A streetcar named desire met ‘internet boyfriend’ Paul Mescal. Bij ITA brengt ze Julie, een eigentijdse bewerking van het beroemde stuk van August Strindberg, over een explosieve seksuele relatie tussen een jonge vrouw van stand en haar bediende.

Guy Cassiers

Nadat hij afgelopen jaar Lehman trilogy regisseerde bij ITA, brengt onze landgenoot Guy Cassiers komend seizoen de voorstelling Oer en andere tijden van Nobelprijswinnaar Olga Tokarczuk. Via grote videoschermen wordt het leven verteld van Oer, een klein fictief dorp bevolkt door excentriek mensen.

The damned, de Nederlandstalige versie van Les damnés dat Ivo van Hove maakte bij de Comédie Française in Parijs, zal komend seizoen te zien zijn in Carré. Het stuk speelde afgelopen zomer al in het Amsterdamse Bostheater, waar het bijna 30.000 toeschouwers lokte.

Mijn lieve gunsteling, de voorstelling die Ivo van Hove maakte naar het boek van Marieke Lucas Reyneveld, is in september in De Singel in Antwerpen te zien.

