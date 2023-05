Màloma in Schaarbeek: een mens zo slechtgezind krijgen en dan toch nog scoren

Trekken we dit weekend dan eens naar Schaarbeek? Van de wijn in Màloma zakt het humeur van Bruno Vanspauwen onder nul, maar de gerechten overtuigen dan weer wél.

MÀLOMA Josse Impensstraat 3 1030 Schaarbeek maloma-comptoir.be



Het lijkt op een buurtbistro, maar chef Georges Athanassopoulos en zaalmeester Victor Deramay, beiden jonge dertigers, beloven een gastronomische keuken. Ze verdienden dan ook hun sporen in gastronomische restaurants als L’Air du Temps en Bon Bon. De naam Màloma verwijst naar malolactische fermentatie*, want zoals vele collega’s van hun generatie zijn ook zij enthousiaste discipelen van het fermenteren.

Stipt op het openingsuur ga ik binnen, de kleine, gezellige eetzaal met open keuken is nog leeg, toch word ik met mijn drie tafelgenoten gedumpt in een beklemmend smalle gang naast een trap naar het toilet, zonder lichtinval en zonder zicht op de eetzaal. Ik protesteer beleefd maar met klem, waardoor we, na enig aandringen, uit onze gevangenschap worden bevrijd.

Een aperitief om dat te vieren: de crémant de Savoie wordt aangekondigd als ‘extra brut’, maar is zoet (€ 13). Dan verkies ik een glas witte wijn (€ 9,5). Van de druif romorantin uit de Loire, zegt zaalmeester Deramay, die voor sommelier speelt, maar niet de reflex heeft om de fles te tonen. De wijn is schraal en zurig, wat mij doet besluiten om geen aangepaste wijnen bij het menu te nemen. Er rest mij nog één optie: de wijnkaart. Die blijft beperkt tot een twintigtal wijnen, waarover weinig uitleg wordt verschaft. Kunnen we een ruimer wijnglas krijgen dan het trieste exemplaar op de tafel? Dat kan niet. Deze sommelier gaat er dus van uit dat de klant een fles wijn bestelt die bijna evenveel kost als het hele menu, zonder dat daar een degelijk wijnglas tegenover staat. Ik waag een gok die al bij al prima meevalt: een amforawijn uit Gaillac van Domaine de Brin, gemaakt van de lokale druiven braucol en duras (€ 58). Van twee flessen breekt Deramay de kurk, pas bij een derde fles lukt het hem ze netjes te ontkurken.





Georges Athanassopoulos







U begrijpt dat mijn stemming intussen eerder bedrukt is. Maar de chef slaagt erin dat snel op te krikken. Eerst door enkele verfijnde, vederlichte hapjes, vervolgens door een voorgerecht rond schorseneren en ui met een emulsie van vadouvankruiden en een saus van postelein. Een tweede voorgerecht verenigt asperges – nog aangenaam knapperig – met olie van daslook en crumble van pistachenoot. En ook het hoofdgerecht is prima: borst van duif met een precieze cuisson, daarnaast draadjesvlees van duif op toast met groene kool en rodekool. Bij het nagerecht rond peer, kwark, matcha en duindoornbes stelt sommelier Deramay een ‘lichtzoete witte wijn uit Limburg’ voor. Die gaat in combinatie met het zoete nagerecht volledig de mist in. Wijn is hier een werkpuntje.

De kwaliteit van de gerechten is wel goed. En de prijs verantwoord (€ 85 voor vier gangen). Mocht u hier reserveren, vermeld er dan bij dat u niet in die enge gang wil zitten.





MALOLACTISCHE FERMENTATIE In wijn is dit het proces van fermentatie na de alcoholische gisting, waarbij scherp appelzuur omgezet wordt in zachter melkzuur. Maar ook voeding wordt gefermenteerd door toevoeging van een (melkzuur)bacterie, gist of schimmel. Zo wordt witte kool omgezet naar zuurkool, melk naar yoghurt, sojabonen naar miso. Fermentatie maakt smaken dieper en complexer, en producten beter houdbaar en verteerbaar. Maar ongecontroleerde fermentatie kan ook ongewenste bacteriën opleveren.