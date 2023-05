Franse ex-president Nicolas Sarkozy ook in beroep veroordeeld tot drie jaar cel voor corruptie

De Franse ex-president Nicolas Sarkozy is ook in beroep veroordeeld tot drie jaar cel voor corruptie. Dat heeft een rechtbank in Parijs beslist. De advocate van Sarkozy liet meteen na het arrest al weten in cassatieberoep te zullen gaan.

Sarkozy (67) werd in 2021 in hetzelfde dossier al eens veroordeeld tot drie jaar cel, woensdag werd beslist om die veroordeling te handhaven. Het gaat om twee jaar cel met opschorting, en één jaar effectief. Volgens Franse media zou Sarkozy die effectieve gevangenisstraf mogen uitzitten met een elektronische enkelband, hij zou dus niet naar de gevangenis moeten. Ook de veroordeling van Thierry Herzog, de advocaat van Sarkozy, en de voormalige magistraat Gilbert Azibert blijft overeind. De rechtbank legde Sarkozy ook een ontheffing uit zijn burgerrechten van drie jaar op, waardoor hij zich niet verkiesbaar kan stellen bij verkiezingen.

Affaires des écoutes

De veroordeling is een gevolg van een zaak die de Fransen ‘affaires des écoutes’ noemen: die was in 2014 – twee jaar na het vertrek van Sarkozy uit het Elysée – aan het licht gekomen. Door afgeluisterde telefoongesprekken ontdekten speurders dat Sarkozy een twee gsm met een prepaidkaart gebruikte, waarmee hij onder de schuilnaam Paul Bismuth communiceerde met zijn advocaat. Uit die gesprekken bleek dat Sarkozy via zijn advocaat probeerde om geheime informatie af te troggelen van Azibert. In ruil daarvoor zou Sarkozy de topmagistraat belonen met een zitje in de Raad van State van Monaco.

De ex-president wilde via Azibert meer bepaald inkijk krijgen in een andere zaak waarin hij in opspraak was gekomen: de zaak-Bettencourt. Liliane Bettencourt, de steenrijke erfgename van de groep L’Oréal, zou Sarkozy en zijn partij Les Républicains met miljoenen euro’s gesteund hebben tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2007. Sarkozy zou bovendien misbruik hebben gemaakt van de slechte gezondheidstoestand van Bettencourt, die in 2017 overleed.

De zaak werd uiteindelijk geklasseerd, maar Sarkozy probeerde om van de rechters bij het Hof van Cassatie te verkrijgen dat zijn in beslag genomen presidentiële agenda’s werden teruggegeven. Het is in dat kader dat Herzog een lijntje uitgooide naar Azibert.

Sarkozy heeft altijd volgehouden “nooit de minste vorm van corruptie” te hebben gepleegd.

