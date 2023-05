Pech voor Soudal Quick-Step: na Remco Evenepoel moeten nog vier renners Giro verlaten met corona

Louis Vervaeke, Jan Hirt, Josef Cerny en Mattia Cattaneo komen woensdag niet meer aan de start van de Ronde van Italië. Soudal Quick-Step blijft met amper drie renners in de koers.

‘Na de positieve covid-19-test van Remco Evenepoel op zondag werd nog een testronde gedaan onder het personeel en de renners die overbleven in Italië’, klinkt het in een persmededeling van Soudal-Quick Step. ‘Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke en Mattia Cattaneo testten positief en kunnen daardoor niet verder koersen.’

Na kopman Remco Evenepoel ziet het team van Patrick Lefevere weer vier renners afhaken. De kans is reëel dat het daar niet bij blijft. ‘Na de positieve test van Remco op zondagavond, waren er maandag nog twee renners die zich niet al te best voelden’, zegt ploegdokter Toon Cruyt. ‘Zij testten negatief op de antigeentest. Daarom voerden we een PCR-test uit. We blijven de situatie in de gaten houden en we blijven de renners en de staf testen voor de rest van de race.’

Our team is disappointed to announce that four more riders from its #Giro squad have tested positive for Covid-19 and will leave the race.



Geen risico’s

Cruyt gaf dinsdag al aan dat hij geen moment twijfelt om renners uit de koers te nemen bij een positieve test. ‘Ik ga geen risico’s nemen met de gezondheid van om het even wie, want dan ben je het niet waard om dokter te zijn’, zegt Cruyt. ‘Ik heb het al met Tim Declercq meegemaakt dat hij een pericarditis (ontsteking van een hartzakje, red.) opdeed kort na een covid-besmetting. Ik heb daarnaast genoeg verhalen gehoord van mensen die er longfibrose of hartproblemen aan overhielden. Dat is iets wat je kan missen als jonge, beloftevolle wielrenner die nog een hele toekomst voor zich heeft.’

