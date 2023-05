Hoe de jacht op de kiezers van Open VLD en CD&V de politiek herverkavelt

Het politieke landschap ziet er vandaag fundamenteel anders uit dan in 2019. De centrumkiezers zwermen uit naar links en rechts, waar twee grote blokken stilaan vorm krijgen. De Stemming legt de stromen achter die herverkaveling bloot.

Als we de laatste politieke peiling van De Standaard en VRT.Nws samenvatten, kunnen we zeggen dat op tien Vlaamse kiezers er bijna 5 rechts stemmen (Vlaams Belang, N-VA), zeker 3 links (Vooruit, PVDA, Groen) en dat er nog maar 2 in het centrum zitten (Open VLD, CD&V). Die krachtsverhoudingen zouden de Vlaamse politiek een nieuw tijdperk binnenloodsen, met een duidelijke links-rechts tegenstelling. Elke zijde wordt vertegenwoordigd door een beleidspartij (N-VA versus Vooruit) en een zweeppartij (Vlaams Belang versus PVDA). Die herverkaveling wordt nu al enkele edities van De Stemming uitgesprokener, wat slecht nieuws is voor de toekomstperspectieven van Open VLD, CD&V en Groen. Laten we eens dieper kijken naar alle stromen achter die herverkaveling.

Klik hier wanneer u na enkele seconden niet wordt doorgestuurd naar het artikel.