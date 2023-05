Openhartige Romelu Lukaku over donkere periode: ‘Ik liet mijn land in de steek’

Romelu Lukaku is weer helemaal de oude. Dat zagen we dinsdagavond in de halve finale van de Champions League. Met een assist tijdens zijn gretige invalbeurt gaf hij AC Milan (1-0) de doodsteek. Achteraf had hij een emotioneel gesprek met Thierry Henry bij CBS Sports Golazo.

Lukaku, die afgelopen zaterdag dertig werd, zit aan vijf goals en vijf assists in zijn laatste acht wedstrijden voor Inter. In de competitie speelt hij zo goed als alles, in de topmatchen is hij om tactische redenen invaller voor Edin Dzeko. Toch was hij opnieuw gelukkig na de zwaarste blessure en de moeilijkste periode uit zijn carrière.

‘Ik voel me verheugd’, zei hij na de gewonnen halve finale tegen AC Milan. ‘We moeten eerlijk zijn: dit jaar was heel moeilijk voor ons. De coach heeft een rotatiesysteem en iedereen doet zijn job. We hebben een gemeenschappelijk doel.’

‘Niet scherp op het WK’

Vooral persoonlijk was het een zwaar seizoen voor Big Rom. ‘Voor mij waren het vijf à zes zeer lastige maanden. Toen ik geblesseerd raakte, hadden we niet goed door hoe ernstig het was. Ik ben een explosieve speler en als je dan je hamstring blesseert, is het zeer lastig om daarvan te herstellen. Ik heb het geforceerd. Dat konden jullie ook zien: ik was niet scherp op het WK. En in januari had ik een terugval die me weer anderhalve maand kostte. Het was lastig, echt lastig. Maar ik bleef keihard werken.’

En dan veranderen de gasten aan tafel van onderwerp: ‘Hoe was het eigenlijk om met Thierry Henry te werken?’, vroegen ze. ‘Heel old school, heel streng’, antwoordde Big Rom met een lachje. ‘Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, speelde ik bij Everton. Toen wist ik dat ik alles van hem wou horen wat ik nog beter kon doen. Op elk trainingskamp bij de Rode Duivels zaten we dagelijks twee uur samen op Wyscout naar mijn matchen te kijken. Ik ben hem heel dankbaar. Hij vertelde mij de dingen die ik echt moest horen, want je wil niet altijd gepamperd worden.’

‘Hij wil altijd uitgedaagd worden’, antwoordde Henry, de voormalige assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels. ‘En hij is altijd kritisch voor zichzelf, altijd in het belang van de ploeg. Daarom kan hij zichzelf soms ook naar beneden halen, omdat hij de positieve kant niet altijd ziet. Na het WK was het niet makkelijk voor hem.’

‘Ik liet mijn land in de steek’

Lukaku beaamt. ‘Het was een paar weken heel moeilijk. Ik zat op het randje. Het was de eerste keer in vijftien jaar profvoetbal dat ik door zo’n periode ging. Want ik liet mijn land in de steek. Spelen voor je land is waanzinnig, jullie weten allemaal hoe het is. We wisten allemaal dat het onze laatste kans was. De manier waarop we daar uitgeschakeld werden, de aversie die we kregen van de pers in ons land… het kroop allemaal in mijn hoofd. Ik voelde me echt down toen ik de nationale ploeg verliet na het WK. Maar in het voetbal heb je hoogtes en laagtes.’

‘Ik zal eerlijk zijn’, pikte Henry in. ‘Ik maak me niet vaak zorgen en wat ik na het WK met Rom deed is niet mijn normale reactie. Normaal ben ik harder. Ik maakte me twee weken echt zorgen en ik stuurde hem elke dag berichten. Het was niet makkelijk, maar hij raakte eruit. Hij zat echt ver van waar hij nu zit.’

Bekijk hier het volledige interview van bijna tien minuten:

Lukaku: "I am very grateful to Thierry..." ??



Henry: "I texted him every single day to make sure he was OK" ??



Thierry Henry is joined by Romelu Lukaku and explains how pleased he is to see the Belgium striker in a #UCL Final following his World Cup heartache. ???? pic.twitter.com/2yInpnKvBm — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) May 16, 2023

