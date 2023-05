Sotheby’s veilt Rubens en Magrittes in New York

Een portret van Rubens en twee schilderijen van Magritte haalden op een veiling van Sotheby’s in New York samen net geen 90 miljoen dollar.

Bij het veilinghuis Sotheby’s in New York zijn dinsdagavond lokale tijd werken van Rubens en Magritte die deel uitmaakten van verschillende collecties onder de hamer gegaan.

Het werk Portret van een man als de god Mars van Peter Paul Rubens veranderde voor 26,2 miljoen dollar (of 24,1 miljoen euro) van eigenaar. Rubens zou het werk in 1620 in België hebben geschilderd.

Portret van een man als de god Mars van Peter Paul Rubens. Foto: Sotheby’s

Van René Magritte bracht L’empire des lumières (III) uit 1951 met 42,3 miljoen dollar (38,9 miljoen euro) het meeste op. In maart vorig jaar werd een werk uit de beroemde reeks waarbij het op de schilderijen tegelijkertijd zowel dag als nacht lijkt, nog voor een recordbedrag van net geen 62 miljoen euro geveild.

L’empire des lumières (III) van René Magritte. Foto: Sotheby’s

Le domaine d’Arnheim (1949) van de Belgische surrealist ging dan weer voor 18,9 miljoen dollar (of 17,4 miljoen euro) onder de hamer.

Le domaine d’Arnheim van René Magritte. Foto: Sotheby’s

