Opnieuw ligt professor van VUB onder vuur en Belgische kinderen lezen steeds slechter

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Opnieuw ligt professor van VUB onder vuur

Zeven onderzoekers aan de VUB zijn de voorbije jaren opgestapt wegens grensoverschrijdend gedrag van hun leidinggevende, gezondheidssocioloog L. Het zou gaan om ‘manipulatie en pesterijen’ en een ­gebrekkige wetenschappelijke integriteit. Lees meer

2. We lezen steeds slechter. En dat ligt niet alleen aan de school

Het leesniveau van tienjarigen in België is het laagste van Europa. Nergens is de neergang zo steil als in Vlaanderen. Samen met de resultaten smelt ook het vertrouwen van de leraar weg. Lees meer