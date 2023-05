Oxford verbreekt banden met familie Sackler

De Univer­siteit van Oxford verbreekt haar banden met de familie Sackler, die in opspraak is ­gekomen vanwege haar rol in de opioïdencrisis. De naam Sackler zal onder meer verdwijnen van twee galerijen in het Ashmolean Museum, een universiteitsbibliotheek en een leerstoel. Dat volgt op een ­onderzoek dat eerder dit jaar is ingesteld door de nieuwe vicekanselier van Oxford, prof. ­Irene Tracey. De Sackler-bibliotheek wordt herdoopt tot het Bodleian Art, Archaeology and Ancient World library. (dod)