Geboortepiek van 2021 was eenmalig

Het gaat weer bergaf met het geboortecijfer in Vlaanderen. In 2022 registreerde Kind en Gezin 63.686 geboorten in het Vlaams Gewest, of 2.874 ­minder dan een jaar eerder.

De jongste tien jaar worden er almaar minder kinderen geboren, in Vlaanderen en in het hele land. Het jaar 2021 vormde daarop een uitzondering, met een forse stijging van 4,6 procent voor Vlaanderen alleen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het agentschap Opgroeien, afdeling Kind en Gezin. Dat is de enige instantie die alle geboorten op het Vlaams grondgebied telt, ook die van buitenlandse vrouwen of vrouwen zonder papieren.

Door de daling van vorig jaar zitten we opnieuw op het niveau van 2020 – of het eerste coronajaar. De piek in 2021 was dus eenmalig.

De daling was groter in Oost-Vlaanderen (-5,7 procent) en Antwerpen (-5,4 procent), dan in Vlaams-Brabant (-4 procent), West-Vlaanderen (-2,6 procent) en Limburg (-1,6 procent). Oost-Vlaanderen en Antwerpen waren in 2021 net de grootste stijgers.

Naar de redenen blijft het gissen. De daling is niet te wijten aan het feit dat er minder vrouwen in de vruchtbare leeftijd waren. Er waren in 2022 net meer vrouwen tussen 20 en 40 jaar dan een jaar eerder (2.458). Er waren ook niet minder vrouwen in de meest vruchtbare leeftijd: de leeftijdscategorie tussen 30 en 35 jaar kende een toename met 3.893, of 1,9 procent. De leeftijdsgroep tussen 25 en 29 jaar daalde wel heel lichtjes.De licht andere samenstelling van de bevolking kan dus niet verklaren waarom er minder kinderen zijn geboren.

Het vruchtbaarheidscijfer – het aantal kinderen dat een vrouw in Vlaanderen gemiddeld krijgt – bedraagt nu 1,55. Voor vrouwen van Belgische origine is het zelfs gedaald tot 1,43. Bij niet-Belgische vrouwen, die in de minderheid zijn, is het vruchtbaarheidscijfer licht gestegen, van 2,29 naar 2,35. Feit is dat de stijging in 2021 bijna volledig toegeschreven werd aan vrouwen van Belgische origine, die in dat jaar vaker een kind kregen.Op basis van de meest recente vooruitzichten van het Federaal Planbureau en Statbel, schat Kind en Gezin dat het geboortecijfer volgend jaar weer wat hoger zou kunnen liggen, en dat er vanaf het einde van dit decennium een klim in zit tot zeker 2035. Volgens die raming zouden er in dat jaar misschien wel 70.000 kinderen geboren worden in Vlaanderen.

