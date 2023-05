Op haar 49ste kreeg Els Van Roey het verdict dat ze jong­dementie heeft. Met slimme technologie en met de hulp van haar man Luc en dochter Anouk hoopt ze zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.

In het halfopen rijhuis van Luc Van den Borne en Els Van Roey in Ravels geurt het heerlijk naar aardbeien. Ook het uitzicht op de weidse bossen verraadt dat we in de Kempen zijn. ‘Zie je die boom daar ...