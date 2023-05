Rudy Guiliani door oud-medewerkster aangeklaagd voor aanranding

Een voormalig medewerkster van Rudy Giuliani is een rechtszaak tegen hem begonnen om ‘aanranding en intimidatie’. Ook zou de voormalig burgemeester van New York haar nog zo’n 2 miljoen (1,8 miljoen euro) aan achterstallig loon schuldig zijn. De vrouw eist een schadevergoeding van 10 miljoen dollar, zo melden Amerikaanse media.

Giuliani zou haar werkomgeving ‘ondraaglijk’ hebben gemaakt met ‘van alcohol doordrenkte tirades en seksistische, racistische en antisemitische opmerkingen’. Ook zou hij regelmatig orale seks van de vrouw geëist hebben terwijl hij aan de telefoon was met spraakmakende vrienden en klanten, waaronder de toenmalige president Trump’.

De vrouw, Noelle Dunphy, werd in januari 2019 aangenomen door Giuliani, die toen werkzaam was als raadsman voor Donald Trump. Ze kreeg voor haar werk een jaarsalaris van 1 miljoen euro. Het misbruik begon volgens Dunphy al op haar eerste werkdag. ‘Hij maakte duidelijk dat het bevredigen van zijn seksuele wensen - die vrijwel altijd en overal kwamen - een absolute vereiste was voor haar werk’, zo staat in de aanklacht.

Daarin staat ook dat de inmiddels 78-jarige Giuliani haar dwong om hem ‘tegen haar wil’ oraal te bevredigen in zijn appartement. Giuliani zou er ook regelmatig op hebben gestaan dat ze ‘naakt werkte, dan wel in een bikini of in een korte broek met een Amerikaanse vlag erop die hij voor haar had gekocht’. Later op de dag mocht Giuliani haar graag videobellen ‘vanuit zijn bed, waar hij zichzelf zichtbaar aan het aanraken was onder een wit laken’.

Dunphy zegt van enkele incidenten opnames te hebben. Een woordvoerder van Giuliani ontkent de beschuldigingen en noemt ze ‘pure intimidatie en een poging tot afpersing’.

