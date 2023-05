Namen doet het licht weer aan

De stad Namen gaat de openbare verlichting opnieuw aansteken van middernacht tot 5 uur ’s ochtends. Dat heeft burgemeester Maxime Prévot (Les Engagés) dinsdag aangekondigd. Het licht werd sinds eind vorig jaar tijdens die uren gedoofd vanwege de hoge energiekosten.

‘Nu de energieprijzen opnieuw dalen, is de winst die we realiseren met het doven van de openbare verlichting marginaal aan het worden’, legt Prévot uit. ‘Daarnaast beïnvloedt de totale onderbreking het mechanisme voor automatisch dimmen vanaf 22 uur dat voor de nieuwe lampen is voorzien’, aldus de burgemeester, die ook aanstipt dat de bijna 14.000 lampen tegen eind dit jaar allemaal vervangen zullen zijn door LED-lampen.

Prévot wijst ook op het onveiligheidsgevoel dat bepaalde burgers hebben gevoeld en uitgesproken. Uit cijfers van de lokale politie blijkt wel dat het doven van de verlichting op een groot deel van het grondgebied niet heeft geleid tot een toename van het aantal diefstallen en misdrijven, aldus de burgemeester.

