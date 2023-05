Gratis tv-toestel met continu reclame

500.000 gezinnen in de Verenigde Staten krijgen een ­gratis televisie. Zelfs een uit de kluiten gewassen 55” model met 4K. Wat staat daar tegenover? Dat er 24 uur op 24 reclame wordt vertoond in je huiskamer.

Het is een ideetje van het opstartbedrijf Telly. Het gaat om een speciaal gebouwd tv-toestel. Onder het gewone scherm en een ingebouwde soundbar bevindt zich een tweede, langwerpig scherm dat altijd aan blijft staan en waarop informatie wordt getoond zoals nieuws en weerberichten. En in de rechterhoek dus reclame.

Vanuit Europa kun je niet ­ingaan op het aanbod. Ameri­kaanse gezinnen die er wel op in­tekenen, moeten zich aan een lange reeks voorwaarden houden. Doen ze dat niet, dan moeten ze het toestel teruggeven aan de leverancier. Een van de regels: hij moet in je woonkamer staan, niet als reservetoestel in een achterkamertje.

Telly wil niet alleen reclame verkopen, maar ook gegevens over het kijkgedrag van zijn klanten te gelde maken. En, o ja: in de tv zit ook een camera ingebouwd.

Een tv-toestel dat je nooit af kunt zetten en dat de kijker gadeslaat, is dat geen idee uit 1984 van George Orwell? Inderdaad, in die dystopische scifi-roman heet dat apparaat de Telescreen. Daar is het Big Brother die meekijkt.