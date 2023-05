Niets fijner dan nieuwe muziek ontdekken. Wat een ­geschenk dus dat cellist Jan Vogler op zijn nieuwste ­album maar liefst twee composities uit de verloren voorwerpen opvist: het Celloconcerto in d van Édouard Lalo, en het Celloconcerto in F van Enric Casals. Het werk van Lalo is Romantiek in al zijn conflictueuze emoties. De trage, majestueuze opening evolueert al snel naar frivole, volkse danspassen. In het slot slaat de sfeer om van een somber ‘andante’ naar een op­peppend ‘allegro vivace.’

JAN VOGLER, MORITZBURG FESTIVAL ORCHESTRA Lalo & Casals, Cello Concertos Sony Classical

Vogler weet wel weg met die veelheid, alleen is zijn toon wat aan de scherpe kant. Daardoor lijken de opbeurende stukken niet altijd even oprecht te klinken. In het werk van Casals komt dat snijdende karakter daarentegen beter tot zijn recht. De ingetogenheid van het ‘allegro moderato’ en de weemoed van het ‘adagio doloroso’ klinken er des te meeslepender door, terwijl het vinnige ‘tempo di sardana’ een passend, venijnig ondertoontje krijgt.