Het Welshe broederpaar Tom en Ed Russell zorgde de voorbije tien jaar afzonderlijk al voor deining op de dansvloer onder aliassen Truss en Tessela. Uitgerekend corona bracht hen dichter bij elkaar, en tijdens de pandemie rees de ster van hun moniker Overmono. Na een reeks ep’s, mixtapes en remixen voor onder meer Four Tet en Thom Yorke is er nu een eerste album. Dat klinkt als een bloemlezing van de Britse dancegeschiedenis. Ze plukken vocals uit uiteenlopende genres als hiphop (Slowthai in ‘Calling out’), indie (Tirzah in ‘Is u’) en r&b (Chantelle in ‘Cold blooded’) en vermengen die met opzwepende elektronica. Helaas bevat Good lies iets te veel opvulling om het feestje drie kwartier gaande te houden. De uitschieters zoals het titelnummer en post-lockdown clubanthem ‘So u kno’ zijn bijzonder effectieve dansvloervullers, maar binnen het geheel voert ­melancholie de boventoon. Deze sound excelleert vooral voor de tocht huiswaarts, wanneer je benen moe zijn maar je hoofd nog van geen ophouden weet.