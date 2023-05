Brian Christinzio alias BC Camplight is het soort ambachtelijke songknutselaar dat zeldzaam is geworden in popmiddens. Zijn liedjes zijn vaak kleine suites waaraan hij schaaft tot het helemaal goed zit. Barok, prog en artrock loeren om de hoek, harmonieën dikt hij aan met violen en triangels, en desnoods nog een klarinet en een glockenspiel. John Grant en Father John Misty zitten vast in zijn steekkaartenboek, maar minder dan die twee weet de Amerikaans-Britse songschrijver zijn persoonlijke belijdenis naar de schijnwerpers te vertalen. Daarvoor zijn zijn songs net iets te grillig, en zijn beelden te cynisch. In zijn cinematografische universum is het doorgaans aardig toeven, maar in knusse kamerpopsongs als ‘Going out on a low note’ en ‘I’m ugly’ halen tragikomische bespiegelingen je pardoes onderuit. Redenen zat: in de aanloop naar de plaat zag Christinzio een langdurige relatie stuklopen, maar hij worstelt ook al jaren met mentale gezondheid en verslavingen. Hondseerlijk, maar bitterzoet popgoed.