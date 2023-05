Eva Saladin – de Nederlandse stervioliste die alle grote oudemuziekpodia aandoet – koppelde in de voorbereiding van haar tweede soloalbum frenetieke studie aan het minder wetenschappelijke ‘buikgevoel’. Vooral de beslissing over hoe de sonates van Pandolfi Mealli te instrumenteren, liet ze leiden door nieuwsgierigheid, intuïtie en experiment. Mealli maakte carrière aan het hof van Innsbruck en publiceerde er in 1660 twee bundels voor viool en basso continuo. De begeleidende rol wordt in de versie van Saladin (nog maar de derde opname ooit) door wisselende combo’s van harp, klavecimbel, kamerorgel en cello in­gevuld. Zo speelt ze de sterkte van dit repertoire uit: qua muziek wordt er uit eenzelfde vaatje getapt, maar op het vlak van karakter en sfeer is elke sonate verschillend – een effect dat door de tweaks in bezetting wordt geaccentueerd. Dubbele accolades dus voor ­Saladin, die haar status als topstrijker én violinfluencer bevestigt.