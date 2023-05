Een tv-spot die ouders aanspoort om hun kinderen te laten vaccineren tegen meningokokken, gaat uit van GSK. Het farmabedrijf noemt het een ‘bewustwordings­campagne’. Belang­rijk, want reclame voor geneesmiddelen op voorschrift is verboden.

‘Zelfs als uw baby of kind gevaccineerd is tegen meningitis, kan het bescherming missen tegen bepaalde types van meningitis.’ Een kind speelt in een kinderbad. Op de huid zijn paarse vlekken te zien. ...