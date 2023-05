‘How do you feel today?/ How do you justify anything?’, vraagt Alison Goldfrapp zich af aan het begin van haar eerste soloalbum, na zeven platen als duo te hebben ­gewerkt onder de naam Goldfrapp. Opener ‘Never stop’ is een motto: een pleidooi om altijd lief te hebben. Daarvoor presenteert de zangeres elektro, disco en house als een subtiele cocktail, badend in glitter en licht: haar retro-futurisme moet ons doen dromen dat ‘we can be anything that we want’. Dit album gaat over transformatie, inventie, revelatie. Het framet zweverige dansmuziek als een religie, die mensen liefdevol ­samenbrengt en de banale realiteit omzet in een zee van mogelijkheden. Mooi hoe Goldfrapp bekende stijlen niet plat hergebruikt als een afgesleten hitformule (al komt ze er soms dicht bij), maar veeleer als een soundtrack voor een filosofie. De delen zijn over­bekend, de totaalindruk is nieuw. ‘Your colors/ Breathe life back into me’, zingt ze en dat is ook het effect van dit goed doordachte solodebuut.