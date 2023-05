In de Gentse havendorpen hangt de jongste dagen een dikke, stinkende smog die ogen en luchtwegen irriteert. De wolk zwavel­dioxide is afkomstig van de staalfabriek ArcelorMittal. ‘Ik weet wel: Arcelor is de grootste werkgever van de buurt, maar gezond kan dit niet zijn.’

Ze waren verwittigd, de inwoners van de Gentse havendorpen Sint-Kruis-Winkel en Mendonk. ArcelorMittal had folders gebust, waarin het bedrijf laat weten dat het in zijn staalfabriek in Gent de installatie ...