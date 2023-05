Nathan Daems is met voorsprong de meest exotische saxofonist van het land. Met het Ragini Trio gaat hij de Indische toer op, in Blackflower verdiept hij zich in ethiojazz, en met Echoes of zoo put hij inspiratie uit nog veel meer windstreken, inclusief het Midden­Oosten en de Balkan. Maar met de elektrische gitaar van Bart Vervaeck erbij heeft deze band ook een zwaar rockgehalte. Leuk hoe hij tekeergaat in ‘Lizard dance’, bijvoorbeeld. De elektrische bas van Lieven Van Pee zorgt voor een dubgevoel – ja, ook Jamaica bood inspiratie. In ‘Different frequencies’ klinkt de tenorsax van Daems eerst klagerig Arabisch, daarna even fors als Shabaka Hutchings bij Sons of Kemet, geen gering compliment. Daems putte ook voor deze plaat inspiratie uit de dierenwereld. Zo weten we nu dat een quagga een uitgestorven variant van de steppezebra is, maar vooral ook dat ‘The call of the quagga quagga’ een opzwepend nummer is. Bij de exotische jazzrock van Echoes of zoo is het moeilijk stilzitten.