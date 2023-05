Veertien tinten Afropop

‘Laten we proberen om meer te leren over Afrika’, zingt Fatoumata Diawara in ‘Nsera’, de opener van een nieuw album dat ze maakte met Damon Albarn (bekend van Blur en Gorillaz). Diawara combineert al bijna 30 jaar een carrière als actrice en zangeres/gitariste. Ze zingt, vaak over geëngageerde onderwerpen en morele waarden, in de Bambara-taal van Mali, haar moederland wiens Wassoulou-stijl ze graag met westerse genres vervlecht. London Ko is een heel gevarieerde oogst van veertien nieuwe songs, waarvan Albarn er zes mee schreef en waaraan geregeld gasten meewerkten, zoals Angie Stone en Roberto Fonseca. Dit soort fusies leidde pakweg twintig jaar geleden vaak tot te vluchtige remixoperaties, maar Albarn en Diawara creëren in dit geval samen een harmonieuze hybride, binnen vrij klassieke paden, waarin Diawara’s soms krakende stem erg ­gemeend advies geeft. De hitsige ritmiek in ‘Blues’ contrasteert enorm met de emotionele koorzang in ‘Moussaya’, en in ‘Tolon’ met de funky inslag van Yemi Alade, ster uit de Nigeriaanse afropop. Vooral fijn is hoe het verhaal van deze plaat toch duidelijk Malinees klinkt, met de westerse blik als respectvolle hulp.