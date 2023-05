Streamz met reclame voor 6 euro

De Vlaamse streamingdienst Streamz kun je voortaan al krijgen vanaf 5,95 euro per maand. Dan moet je er wel reclame bij­nemen – maximaal vijf minuten per uur, klinkt het.

Daarmee is het Vlaamse bedrijf Netflix te snel af: de Amerikaanse streamingreus heeft vorig jaar in een aantal landen zo’n goedkopere versie met reclame gelanceerd, maar in ons land is die nog niet te krijgen. Ook Disney heeft zo’n ­model.

Abonnees op de nieuwe Streamz Basic kunnen genieten van hetzelfde aanbod series en films als de ‘gewone’ Streamz, die nu Streamz Premium heet en vanaf 8,95 euro per maand kost (als je een jaarabonnement neemt, anders is het 11,95 euro). En dan is er ook nog Streamz Premium+, vanaf 13,95 per maand, dat nog een extra filmaanbod toevoegt.

Eerder deze maand deed DPG Media net het omgekeerde voor haar gratis streaming-app VTM Go: daarvan komt er een betalende versie die juist géén reclame heeft – en die 5 euro per maand kost. De keuze (en de keuzestress) neemt dus alleen maar toe voor de Vlaamse kijker. DPG Media is, samen met Telenet, eigenaar van Streamz.