Tien om te zien: deze films doen Cannes watertanden

Het filmfestival van Cannes is begonnen. Een buslading nieuwe films wordt de komende anderhalve week gelost op de Croisette. Welke tien springen het meest in het oog?

Augure (Baloji)

Had Joachim Lafosse, drie jaar geleden met Les intranquilles nog kanshebber voor de Gouden Palm, zijn nieuwe film nog niet klaar? Feit is dat Un silence, met Daniel Auteuil, niet in de selectie zit. The wall evenmin. Insyriated-regisseur Philippe Van Leeuw wist daarvoor nochtans Vicky Krieps (Phantom thread) te strikken als een grensagente die de controle verliest. En waar is Yolande Moreau met haar Même au milieu des ruines? Allemaal Belgen, stuk voor stuk afwezig, en dat een jaar na een editie met drie Belgische titels in de hoofdcompetitie.

Gelukkig is Baloji present. Met Augure stelt de Belgisch-Congolese artiest in Cannes zijn eerste langspeler voor. Een Congolees die opgroeide in Europa reist in die film af naar het geboorteland waar hij verstoten werd, en wel met zijn zwangere vrouw. Augure zit in de nevensectie Un certain regard, maar als debuut maakt hij ook kans op de Caméra d’or, de prijs die Lukas Dhont vijf jaar geleden won voor Girl. Ontdekt de filmwereld een nieuw rastalent uit onze contreien?

Asteroid city (Wes Anderson)

Een nieuwe Wes Anderson is al langer een gebeurtenis. Elke cinefiel gaat er spontaan van watertanden. Centraal staat een stadje waar een of andere conventie in het honderd loopt. Vaste prik: de sterrencast, met onder meer Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Steve Carrell, Margot Robbie en Willem Dafoe. Verder oogt allemaal vast weer uitgekiend en symmetrisch. Wat toch de vraag oproept: is Anderson met zijn doorgedreven stijl stilaan een karikatuur op zich?

Black flies (Jean-Stéphane Sauvaire)

Spontaan zegt de naam Jean-Stéphane Sauvaire vast bitter weinig. Zeker als je ook weet dat zijn vorige film A prayer before dawn door een al te schaars publiek werd bekeken. Maar tjonge, was dat een oplawaai van jewelste. Vast zijn we niet de enigen die er zo over denken. Voor zijn nieuwe film wist hij zowaar Tye Sheridan, Sean Penn, Katherine Waterstone én - bam! - Mike Tyson te strikken. Sheridan speelt een jonge paramedicus tijdens zijn eerste jaar in de job. De acteur is al langer een belofte. Vroeg of laat gaan er Oscars van komen.

The new boy (Warwick Thornton)

Met Sweet country leverde Australiër Warwick Thornton al een taaie maar fraaie western af. Dat is ook zijn landgenote Cate Blanchett niet ontgaan. De twee bundelen nu de krachten voor een verhaal dat teruggaat naar de jaren veertig en een 9-jarige Aboriginal en wees opvoert - Thornton is ook zelf een Aboriginal. De knul klopt aan bij een klooster, en dat wordt gerund door de Oscarwinnares. Nadat ze een monomane dirigente was als Lydia Tár trekt Blanchett nu het habijt aan als non dus. Wees gegroet! De Gouden Palm zit er wel niet in voor Thornton. Zijn film maakt deel uit van de Un certain regard-competitie, net als Augure dus.

Cate Blanchett als non. Foto: Ben King

Indiana Jones and the dial of destiny (James Mangold)

Op Indiana Jones staat geen leeftijd: Harrison Ford, 80 intussen, belooft de aimabele avonturier zo schalks neer te zetten als we dat gewend zijn. Hij is er weer even uit geweest - de vorige film dateert van 2008. Toen dachten we al bijna twintig jaar dat de franchise voor altijd een trilogie zou blijven. Niet dus. Bij de vijfde film is Steven Spielberg enkel nog producent. Het is James Mangold (Walk the line, Le mans ’66) die zich in de regisseursstoel mocht nestelen. Tekenen voorts present: Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge en Antonio Banderas.

Een echte Cannes-titel is dit veelbelovend potje avonturisme natuurlijk niet. Het festival geeft de film louter de luister en loper waar die naar hunkert, voordat hij op 28 juni wereldwijd in de zalen komt.

La chimera (Alice Rohrwacher)

De Italiaanse regisseur Alice Rohrwacher is al langer een graag gezien gaste op festivals. Ze gooide hoge ogen met Lazzaro felice en Le meraviglie. Prachtige films maakt ze over een manier van leven die dreigt verloren te gaan. Deze keer trekt Rohrwacher met een bende archeologen naar de zwarte markt voor kunstobjecten. Een prominente rol is er (naar vaste gewoonte) voor haar zus Alba Rohrwacher. Andere, meer ronkende namen: Josh O’Connor (Charles in The crown, God’s own country) en grande dame Isabella Rossellini.

Met La chimera maakt Rohrwacher voor de derde maal kans op de Gouden Palm. Eerder dit jaar was de Italiaanse trouwens voor het eerst een Oscarkanshebber, en dat met de kortfilm Le pupille, waar Alfonso Cuarón mee de schouders onder zette.

About dry grasses (Nuri Bilge Ceylan)

De Turkse filmmaker Nuri Bilge Ceylan veroverde in 2014 harten én de Gouden Palm met Winter sleep. Zelf voelen we The wild pear tree nog meer nazinderen, zijn opvolger over een jonge kerel die literaire ambities koestert. Ceylan staat garant voor lange zitten en ook zijn jongste kanshebber klokt op meer dan drie uur af. Niet dat je ons hoort klagen. Ceylan weet telkens een wereld te scheppen die je moeiteloos opslorpt. Dat doet hij deze keer middels een jonge leraar die vastzit in een somber bestaan.

The zone of interest (Jonathan Glazer)

Tien jaar na het meesterlijk unheimliche Under the skin heeft Jonathan Glazer eindelijk een nieuwe film klaar. De Brit voert een Auschwitz-commandant op die nabij het concentratiekamp met zijn gezinnetje een droomleven tracht uit te bouwen. Glazer adapteert daarmee de roman van Martin Amis uit 2014. Onverschillig zijn voor menselijk lijden, hoe doe je het? Christian Friedel (Das weisse Band) en Toni Erdmann-actrice Sandra Hüller mochten het uitzoeken.

Le temps d’aimer (Katell Quillévéré)

Wie nooit Réparer les vivants heeft gezien, die weet meteen welke titel boven het kijklijstje te zetten. Die verpletterende film uit 2016 over een koppel dat voor een aartsmoeilijke keuze staat, met onze landgenoot Bouli Lanners in een bijrol, doet nu reikhalzend uitkijken naar wat Katell Quillévéré nog meer in haar mars heeft. De Franse filmmaakster richt haar camera deze keer op een dienster in een hotel, die haar oog laat vallen op een rijke student.

Killers of the flower moon (Martin Scorsese)

Wie Leonardo DiCaprio en Robert De Niro op de set heeft, mag er van uitgaan dat zijn film niet onder de radar blijft. Dat je Martin Scorsese bent, helpt natuurlijk ook. De première van zijn Killers of the flower moon belooft nu al de gebeurtenis van Cannes te worden. De peetvader van de misdaadepossen wilde geen deel zijn van de hoofdcompetitie, hoe hard festivalbaas Thierry Frémaux ook zeurde.

Scorsese verfilmt het non-fictieboek van David Grann over een grondgebied in de VS waar in de jaren 1920 alle Amerikaanse indianenstammen naar verdreven werden. Tot een van deze stammen olie vindt op dat reservaat. In een klap zijn ze schatrijk, kunnen ze riante woningen neerpoten en hun kinderen aan de chiqueste universiteiten laten studeren. Maar dan worden ze een voor een vermoord. De FBI en een jonge J. Edgar Hoover smijten zich op de zaak en grandioos verknallen ze dat onderzoek.

Nog meer om naar uit te kijken? May december (Todd Haynes), The old oak (Ken Loach), Perfect days (Wim Wenders), Four daughters (Kaouther Ben Hania), Fallen leaves (Aki Kaurismaki), Il sol dell’avvenire (Nanni Moretti), Firebrand (Karim Aïnouz), Monster (Hirokazu Kore-eda)