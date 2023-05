KU Leuven zet prof aan de deur na verkrachting in Barcelona

De professor Onderwijskunde die een studente in Barcelona verkrachtte, is met onmiddellijke ingang ontslagen, meldt de KU Leuven. Hij verliest ook zijn ambtenarenpensioen.

De zaak draait rond een professor Onderwijskunde aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, die in 2016 een studente verkracht heeft tijdens een studiereis in Barcelona. Twee jaar later werd een officiële klacht ingediend, in oktober vorig jaar werd de professor veroordeeld door de rechtbank in Tongeren.

Toen het nieuws uitlekte, werd de Leuvense universiteit fel bekritiseerd. De instelling zou niet kordaat genoeg hebben opgetreden tegen de professor. Zelfs na de officiële klacht in 2018 zou de man nog maanden aan de slag zijn geweest en mocht hij het academiejaar afwerken.

Geen intrekking subsidies

Uiteindelijk bleek dat de KU Leuven niets te verwijten viel. Het gerecht had ‘met expliciete aandrang’ gevraagd om ‘niets te doen wat de verdachte zou kunnen alarmeren’. Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) had ermee gedreigd 1,4 miljoen euro aan subsidies voor een project van de KU Leuven in te trekken, maar moest op die beslissing terugkomen.

Vanaf september 2018 mocht de man onder meer geen contact meer hebben met studenten en de KU Leuven-gebouwen niet meer betreden. Er werd een interne tuchtprocedure opgestart, maar die was opgeschort zolang het strafonderzoek liep. Ze werd vorig najaar hervat na de veroordeling van de man. Uiteindelijk koos de KU Leuven voor de zwaarst mogelijke tuchtsanctie: onmiddellijk ontslag, met verlies van ambtenarenpensioen.

‘Onze gedachten gaan naar het slachtoffer, dat nooit gewild heeft dat deze zaak ook het voorwerp werd van publiek debat’, zegt rector Luc Sels. ‘Laat zeer duidelijk zijn: dergelijk gedrag heeft geen plaats aan onze universiteit.’

