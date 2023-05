Al bijna honderd jaar schallen elke avond om 20 uur de klaroenen in Ieper. Ze betonen eer aan hen die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog. Nu wordt de blazers op hun beurt eer betoond, met een ‘Ultima’, een Vlaamse cultuurprijs.

Misschien verdient élke soldaat wiens naam gebeiteld staat in de Menenpoort in Ieper, wel een Last Post-ceremonie. Want wat betekenen die tachtig seconden waarmee de klaroenen dagelijks de avond aankondigen ...