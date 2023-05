Magnus Cort gaat aan de haal met ritzege in Giro

Magnus Cort heeft de tiende etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De 30-jarige Deen reed samen met Derek Gee en Alessandro De Marchide hele dag in de aanval en toonde zich de snelste in een sprint van stervende zwanen.

Voor Magnus Cort (EF Education - EasyPost) is het na zeges in de Tour en de Vuelta, zijn eerste etappezege in de Giro. Het peloton, waar Mads Pedersen de sprint voor de vier de plek won, beet zijn tanden stuk op het trio. Roze trui Geraint Thomas kende een rustige dag in de buik van het peloton.

Hoe kwam de zege tot stand?

De Canadees Derek Gee en de Italiaan Alessandro De Marchi reden al snel bergop weg uit een groepje dat na vier kilometer koers ook Louis Vervaecke, Mattia Cattaneo en Amanule Ghebraigzabhier bevatte. Het duo begon zo na 18 km aan een bijzonder lange onderneming. De Deen Magnus Cort en de Italiaan Davide Bais waren ondertussen in de tegenaanval gegaan. Op 150 km van de finish reden ze met vier voorop, het peloton volgde op een kleine vier minuten. Daar regelde Movistar het tempo in functie van Fernando Gaviria, maar die raakte op de klim van de dag onderkoeld en sukkelde achter het peloton.

Hoe Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafedo) en Samuele Battistella (Astana) ook zwoegden om de vroege vluchters alsnog tot de orde te roepen zodat onder meer Mads Pedersen en Mark Cavendish konden sprinten, het werd een maat voor niets.

Na de top van de col van tweede categorie verloren we voorin David Bais, de leider in het bergklassement. Op 1.300 meter van de finish probeerde Derek Gee zijn medevluchters nog achter te laten, maar Magnus Cort reed de kloof dicht en ook Alessandro De Marchi kwam op karakter nog terug.

Op de meet toonde Magnus Cort zich uiteindelijk de snelste. Het was na zes ritzeges in de Vuelta en twee overwinningen in de Tour voor hem een primeur in de Giro.

