Florence Pugh, of hoe iedereen maïzena nodig heeft in de kleerkast

We kleden ons elke dag, vaak op routine, snel, veilig, makkelijk. Maar soms duikt er voor de kleerkast ook een groter verlangen op: naar meer avontuur. Voor die momenten kijkt Leen Van Severen naar de sterren wier stijl ze bewondert. In deze aflevering ontdekt ze dat ze misschien toch wel blij kan worden van basics, als ze maar op een uitbundige manier gecombineerd worden.

Een capsule-kleerkast, ze wordt vaak aangeraden in modebladen: betrouwbare basics die je eindeloos kan combineren om simpele maar stijlvolle outfits te creëren. Vaste ingrediënten zijn een goede jeans, een wit hemd, een grijze trui, een little black dress, een trenchcoat ... Het zijn slimme investeringen en dat besef ik, maar toch kan ik er mijn geld niet aan geven. Ik weet nu al dat ik nooit dezelfde adrenalinerush zou krijgen bij de aankoop van een basic als bij een truitje met franjes, een glitterbustier of een zonnebril waar Elton John jaloers op zou zijn.

Maar toen zag ik een foto van de Britse actrice Florence Pugh op de Parijse modeweek. Pugh is bekend van films zoals Little women, Midsommar én die knalroze doorschijnende Valentino-jurk waarmee ze bijna het hele internet en de conservatieve gemeenschap deed ontploffen. De kracht van zichtbare vrouwelijke tepels is ongeëvenaard. Toen Pugh in een doorzichtige rok verscheen op de Valentino-show, waren haar billen voor veel mensen de eyecatcher (daar leek dan weer niemand een probleem mee te hebben), maar mijn blik bleef haken aan haar grijs sweatshirt, een saaie basic.



Ik besefte plots dat een aankoop van een grijze trui mij op zich nooit blij zou maken, maar wel in uitgesteld relais. Want alle stukken in mijn kast waarvan mijn hart een sprongetje maakt – een gouden rok, een vintage avondjurk met veel te hoge split – zouden plots veel meer gedragen worden. In theorie kan je iedere dag in een galakleed gaan werken, maar je wil je collega’s niet de indruk geven dat je na een trouwfeest een nachtje hebt doorgetrokken en rechtstreeks in avondkleding naar kantoor bent gekomen. Maar draag bij die jurk een grijze trui en zwarte Converse-sneakers (nog zo’n klassieker uit een capsule-kleerkast), en plots kan het wel.

Een basic grijze trui – zonder frullen en liefst wat slobberig – is een soort maïzena in je kleerkast, een goeie binding tussen verschillende ingrediënten uit een totaal ander stijlregister. En iedere goede voorraadkast heeft een doos maïzena nodig, toch?





