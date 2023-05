Noedelsoep uit de losse pols: recepten voor alleeneters, vleeseters en vegans

Snel klaar, rijk aan smaken en vatbaar voor eindeloze variaties: noedelsoep is heerlijk Aziatisch comfortfood. Maar hoe begin je eraan? En vooral, hoe til je het recept net dat trapje hoger? Johanna Goyvaerts test, proeft en deelt haar favoriete recepten. Voor alleeneters, vleeseters en vegans!







Snelle kimchi-ramen met broccoli(ni) voor alleeneters

Ideale gemakskost voor wie geen zin heeft om te koken. Met wat extra groene groenten en een schep kimchi pimp je elke pakje instantramen (Aïki-noedels even buiten beschouwing gelaten) in een handomdraai. Het zachtgekookte eitje is optioneel, de gezouten pindanoten als topping zijn dat niet.



VOOR 1 KOM

- 150 g broccolini (of broccoli, paksoi, spitskool …)

- 1 pakje instantramen (75 gram)

- 2 el kimchi

- 1 eitje (op kamertemperatuur)

- Als topping: handje gehakte zoute pindanoten + snuf chilivlokken







BEREIDING

1. Dompel het eitje 6 minuten onder in kokend water. Spoel daarna meteen af onder koud stromend water, zodat de stolling stopt.

2. Breng in dezelfde pot (spaart afwas) 600 ml water aan de kook en doe er het zakje smaakmakers in dat bij de ramen zit. Pel ondertussen het eitje. Snijd de broccolini overlangs doormidden en te lange steeltjes in tweeën. Doe samen met de noedels in de bouillon en kook in enkele minuten beetgaar. Draai het vuur uit en meng de kimchi eronder.

3. Voor wie de groenten graag iets meer smaak geeft: wok ze eerst kort. Blus daarna met een scheut sojasaus en doe er dan pas het water, zakje smaakmakers en de noedels bij.

4. Schep in een diepe kom en leg er het doormidden gesneden eitje op. Strooi er de gehakte pindanoten en een snuf chilivlokken over. Schenk een pintje uit, zet je in de zetel met je favoriete serie en geniet.







Miso-tahin-noedelsoep met lentegroen & paddenstoelen

Soms moeten de dingen een beetje in toom gehouden worden. Dat zorgt voor een zekere spanning. Precies dat maakt deze kom soep interessant. Het romige van tahin en aardse van paddenstoelen maken dat de springerige lentesmaak van groene asperges en verse jonge peultjes net niet de bovenhand krijgt. Een winner!



VOOR 4 PERSONEN

- 500 g gemengde paddenstoelen of kastanjechampignons

- 20 g gedroogd eekhoorntjesbrood

- 1 bussel groene asperges

- 250 g peultjes (of sugar snaps)

- 400 g sobanoedels (udon kan ook)

- 1 bussel lente-ui

- 2 tenen look

- 1/2 duimgroot stuk gember

- 1 flinke scheut sojasaus

- 4 el witte miso

- 2 el witte tahin

- Olijfolie

- Voor de afwerking: 1 onbespoten citroen & (geroosterde) sesamzaadjes



BEREIDING

1. Week een viertal uur op voorhand het eekhoorntjesbrood in 2 liter water (zo transformeren de gedroogde paddenstoelen langzaam maar zeker in een diepsmakende bouillon). Knijp wanneer je begint te koken het vocht eruit, hak fijn en zet opzij.

2. Halveer indien nodig de paddenstoelen, snijd het wit van de lente-ui in rondjes en snipper de gember in flinterdunne lucifers. Verhit ondertussen een scheut olijfolie in een grote kookpot met stevige bodem op middelhoog tot hoog vuur. Bak hierin alles enkele minuten aan, samen met een flinke snuf peper en zout.

3. Voeg de gesnipperde look toe en bak 1 minuut mee. Schep er de helft van de miso bij en bak alles nog enkele minuten langer, roer af en toe om met een houten spatel. Blus met een flinke scheut sojasaus en meng er het gehakte eekhoorntjesbrood onder. Giet de paddenstoelenbouillon erbij en breng aan de kook. Proef of de soep nog peper of zout nodig heeft.

4. Kook ondertussen alvast de noedels in ruim gezouten water en schep ze wanneer ze klaar zijn in grote kommen.

5. Snijd de stelen van de asperges in rondjes en kook samen met de punten en peultjes in enkele minuten beetgaar in de paddenstoelenbouillon. Neem een kommetje met lauw water en los hierin eerst de tahin en daarna de rest van de miso op. Roer beetje bij beetje onder de soep (zo voorkom je dat de tahin schift) en zet het vuur uit.

6. Schep in de kommen en werk of met geraspte citroenschil, een kneep citroensap, het groen van de lente-ui en sesamzaad. Zet voor de liefhebbers het potje sojasaus mee op tafel.







Noedelsoep met venkelworst & warmoes

Geen betere smaakmaker in noedelsoep dan krokant gebakken gehakt. In dit recept gaat venkelworst. Is dat bij jou in de buurt moeilijk te vinden? Met gewoon gehakt waar je wat venkelzaad en chilivlokken in mee bakt, lukt het evengoed. Maak je verder ook geen zorgen over de azijn. Rijstazijn bevat minder azijnzuur en is daarom milder van smaak. Wie dat niet in de voorraadkast heeft, kan ook wittewijnazijn gebruiken, wees er dan net wat minder kwistig mee.



VOOR 4 PERSONEN

- 500 g venkelworst

(of varkensgehakt, een eetlepel venkelzaad en een snuf chilivlokken)

- 400 g udonnoedels

(soba kan ook)

- 1 venkel

- 1 bussel warmoes

(Chinese kool of paksoi kunnen ook, maar die smaken wat fletser)

- 4 tenen look

- 3 sterren anijs

- ½ duimgroot stuk gember

- 60 ml sojasaus

- 50 ml rijstazijn

- 2 liter kippenbouillon

(TIP: geen betere lifehack dan de vloeibare kippenbouillon van De Kleinste Soepfabriek)

- Olijfolie

- Peper & zout

- Als topping:

1 rode ui & koriander (optioneel)



BEREIDING

1. Snijd de rode ui in ringen en leg in een kommetje met water om de scherpte eruit te halen.

2. Bak de uitgeknepen worsten rul, zodat je het vlees met een lepel of vork in kleinere stukjes kunt breken. Doe dat in een grote kookpot of diepe pan (waar nog 2 liter water bij kan) met stevige bodem, op middelhoog tot hoog vuur en met een scheut olijfolie. (Wie gehakt gebruikt: bak met het vlees een flinke eetlepel venkelzaad mee, samen met wat chilivlokken en een royale snuf peper en zout.) Reken op 10 minuten, of ga door tot het vlees doorbakken is en een goudbruin korstje heeft.

3. Doe de steranijs erbij en blus met de sojasaus en azijn. Overgiet met 2 liter kippenbouillon. Breng aan de kook en laat 10 minuten zachtjes pruttelen. Proef of de bouillon nog wat extra peper, zout, sojasaus of azijn nodig heeft.

4. Kook ondertussen de noedels apart in ruim gezouten water en schep wanneer ze klaar zijn in grote kommen.

5. Snipper ook de look, snijd de venkel in dunne halve plakjes en de gember in flinterdunne lucifers. Stoof 7 minuten aan in een grote kookpot (de bouillon moet er straks nog bij kunnen) op middelhoog vuur met een scheut olijfolie, kruid met peper en zout. Meng er op het einde de gesneden steeltjes van de warmoes onder en bak nog 1 minuut mee. Lepel er de bouillon over. Breng aan de kook en laat 5 minuten zachtjes pruttelen. Roer er tot slot de grof gesnipperde warmoesbladeren onder en zet het vuur uit.

6. Schep uit over de kommen met noedels. Werk af met de rode ui en eventueel wat takjes koriander.

TIP

Geef de soep extra pit door er net voor het uitscheppen wat geraspte gember over uit te strooien.





KLEIN ABC VAN DE NOEDELSOEP Noedels bestaan in verschillende soorten en maten. Doorgaans worden ze zonder eieren gemaakt (en zijn ze dus geschikt voor veganisten). Toch zijn er ook enkele belangrijke verschillen:

Udonnoedels Dikke, platte tarwenoedels met een witte kleur en zachte beet. Ze worden gemaakt van tarwemeel, water en zout. In vergelijking met sobanoedels en ramen hebben ze een meer neutrale smaak. Traditioneel worden ze niet alleen in noedelsoep, maar dikwijls ook in roerbakgerechten gebruikt. Sobanoedels Een dunne noedel, die er een beetje uitziet zoals spaghetti en van boekweit gemaakt is. Dit maakt deze variant geschikt voor wie geen gluten verdraagt. Al vind je er in de winkel ook waar tarwebloem aan toegevoegd is. Typisch voor sobanoedels is hun bruingrijze kleur, uitgesproken nootachtige smaak en stevige textuur. Ramen Ramen kunnen zowel verwijzen naar een noedelsoort als naar het gerecht of de soep waarin ze gebruikt worden. Wat deze noedels uniek maakt, is hun veerkracht, ze geven een beetje weerstand wanneer je erin bijt. Die ontstaat door kansui (een mix van natrium- en kaliumcarbonaat opgelost in water) onder het deeg te mengen. Hierdoor stijgt de pH-waarde en blijven de deegslierten elastisch, ook nadat ze gekookt zijn.