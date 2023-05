Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere: ‘Met een advocatenzoon of een Bouchez-type had ik niet moeten afkomen’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Citytrip

Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere benadrukt in Humo dat ze uit een ‘totaal ander milieu komt dan de meeste politici’. Haar moeder is poetsvrouw bij het OCMW in Harelbeke, haar vader werkte tot vorig jaar als lasser in een fabriek. Depraetere woont naar eigen zeggen graag in West-Vlaanderen, maar is ook blij dat ze in Brussel werkt.

‘Ik hou van de tijdreis tussen stad en platteland. In Harelbeke kent iedereen elkaar. Sommigen gaan al sinds hun jeugd elk weekend naar hetzelfde café. Daarom vraag ik mijn vrienden graag eens mee naar Antwerpen of Brussel. Soms kijken ze mij wel aan alsof ik een citytrip naar Kabul voorstel en waarschuwen hun ouders dat ze extra voorzichtig moeten zijn’, zegt ze lachend.

Puberteit

Ex-Vlaams Belang-Kamerlid Dries Van Langenhove prijkt op de voorpagina van Dag Allemaal. Het magazine laat daarbij wel wat steekjes vallen. Zo hebben ze het over ‘Vlaanderens meest omstreden politicus’ en is het ‘zijn eerste gesprek sinds hij Vlaams Belang verliet’. Van Langenhove is al enkele maanden geen politicus meer en hij gaf intussen al interviews op andere mediakanalen in (uiterst)rechtse hoek.

In het interview zelf is Van Langenhove wat laconiek over het proces dat tegen hem en zijn uiterst rechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden loopt. Daarbij moet hij zich verantwoorden voor negationisme en het aanzetten tot discriminatie, haat of geweld op zijn communicatieplatformen. Hij maakt zich naar eigen zeggen geen zorgen. ‘Humor zoekt grenzen op. Een lachende Hitler met iets over ras erbij, daar moet je niet mee afkomen in de Joodse buurt. Maar in een puberale context kan het wel.’ Van Langenhove was ten tijde van de feiten al een twintiger. Dat was dan toch een heel late puberteit.

Citytrip (2)

Depraetere stipt in Humo nog aan dat haar familie heel wantrouwig stond tegenover de politiek. ‘Dat was onze wereld niet. Mijn ouders zeiden ook altijd: “Kies geen lief van een andere stand, hé.” Met een advocatenzoon of een Bouchez-type had ik niet moeten afkomen. Daar zouden ze zich ongemakkelijk bij gevoeld hebben. Dat minderwaardigheidsgevoel zie je in veel arbeidersgezinnen.’

Op de vraag of ze nu door de politiek meer aanbidders heeft dan vroeger, luidt het antwoord: ‘Ik krijg helaas meer doodsbedreigingen dan huwelijksaanzoeken. Maar sommige mannen vragen me weleens om af te spreken, ja. Daar ga ik nooit op in, ik ben gelukkig met mijn vriend.’

Puberteit (2)

Wat doet Van Langenhove straks na het proces over Schild & Vrienden? In Dag Allemaal alludeert hij al op een terugkeer. ‘Wie meent dat ik geen rol meer zal spelen bij de volgende verkiezingen, vergist zich.’ Intussen timmert hij voort aan zijn eigen videokanaal, voert hij actie met Schild & Vrienden en houdt hij zich bezig met zijn boksclub.

Het magazine merkt ook op dat hij wel heel militaire taal gebruikt voor de abonnees op zijn kanaal. Die kunnen kiezen uit drie formules: rekruut, strijder of veteraan. ‘Die woorden en logo’s hebben we overgenomen van videospelletjes, waar je ook verschillende niveaus kunt kiezen. Hoe hard wil je het spelletje spelen’, legt Van Langenhove uit. Om vervolgens te benadrukken: ‘niet dat het een spel is, hé!’. Misschien toch een geval van late puberteit.

Citytrip (3)

Depraetere benadrukt nog dat ze dikke maatjes is met Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. ‘Toch weet ik niet of we elkaar waren tegengekomen als we niet in dezelfde partij hadden gezeten’, geeft ze eerlijk toe. ‘We komen uit een verschillend milieu en hebben andere voorkeuren. We zijn eens samen naar Pukkelpop geweest en daar wilde hij voortdurend naar de boenke-tenten, terwijl ik gitaarbands wilde zien. Hij is die avond vroeg in zijn auto gaan liggen, omdat hij het niet plezant vond.’

