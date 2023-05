Man in levensgevaar na achtervolging door politie en schietpartij in Schaarbeek

In Schaarbeek is dinsdagmiddag een man levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij tijdens een achtervolging werd neergeschoten door de politie.

Een achtervolging door de politie eindigde op het Vaderlandplein in Schaarbeek. Bij een schietpartij daar raakte een man levensgevaarlijk gewond. Er werden schoten gewisseld, waarbij de bestuurder van het voertuig door één of meerdere kogels werd geraakt. De passagier die ook in het voertuig zat, is overgebracht naar het politiecommissariaat.

De twee sloegen op de vlucht voor een controle door de politiezone Brussel Noord. Een team van hun korps wilde het gesignaleerde voertuig rond 11.30 uur aan de kant zetten voor een controle.

Bij het incident raakten geen agenten gewond.