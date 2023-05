De Lijn vervangt tram door bus omdat sporen versleten zijn

Na jarenlange structurele besparingen zijn de tramsporen op de Antwerpsesteenweg in het Antwerpse district Hoboken tot op de draad versleten. Het is niet meer veilig om er trams op te laten rijden. De Lijn zet vanaf juli pendelbussen in om de reizigers naar de eindhalte van tram 4 te brengen.

De trams op lijn 4 in Antwerpen kunnen vanaf de halte Zwaantjes maar aan tien kilometer per uur rijden. Er is jarenlang niets aan de sporen gebeurd, waardoor ze in slechte staat zijn. Omdat de oude riolering onder de sporen ook aan een grondige hernieuwing toe is, worden de werken samen aangepakt. Het is nog onduidelijk wanneer die werken kunnen starten. De Lijn hoopt dat de tramsporen in 2025 vernieuwd zijn.

De pendelbussen zullen rijden met een frequentie van vijftien minuten. Ze kunnen ook sneller rijden dan tien kilometer per uur. ?In de zomermaanden wordt de frequentie geëvalueerd. Indien nodig zullen er aanpassingen worden voorzien tegen de start van het nieuwe schooljaar, klinkt het bij De Lijn.

Lange wachttijden

Hobokenaar Dirk Wiesé van TreinTramBus is niet te spreken over die regeling. Hij stoort zich aan de frequentie. ‘Hoe durven ze dit voor te stellen’, zegt Wiesé. ‘Reizigers worden niet alleen gedwongen om over te stappen, maar ze worden ook nog eens geconfronteerd met een verlaging van de frequentie. Het risico is reëel dat de mensen niet op de trams raken omdat die al vol zijn en dat er lange wachttijden ontstaan aan de overstapplaatsen.’

Lees ook