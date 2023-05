Drieënhalf jaar na de spectaculaire juwelendiefstal uit een museum in Dresden zijn dinsdagochtend vijf van de zes beklaagden tot celstraffen veroordeeld. De pronkjuwelen van de collectie zijn nog steeds niet teruggevonden.

Marius Winzeler, de directeur van het Grünes Gewölbe-museum (‘groen gewelf’) in Dresden is niet vrolijk. Er is nog altijd geen spoor van een peperduur halssnoer en een fonkelende broche met 630 diamanten ...