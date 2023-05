Het burgerpanel We need to talk wil plafonds en strenge controles op de uitgaven van politieke partijen. Mét sancties. Over de hoogte van de dotaties is geen consensus.

Concrete cijfers geeft het burgerpanel We need to talk niet. Meer nog: er wordt zelfs geen algemene aanbeveling gedaan over de hoogte van de federale dotatie. Voor alle partijen samen zit die nu iets ...