­‘No wages? No pages!’ Het zit er bovenarms op in Hollywood. Amerikaanse scenaristen staken, waardoor lopende producties stilvallen. ‘De studio’s denken dat ze het zonder onze creativiteit redden. Wel, good luck with that …’

De opnames van reeksen als Stranger things (Netflix), Severance (Apple TV) en het nieuwe A knight of the seven kingdoms, een spin-off van Game of thrones (HBO), werden de afgelopen weken stilgelegd. Dinsdag ...