Chouchou, mogelijk het tiktokvriendelijkste hotel van Parijs

Soms is het in Parijs kiezen, tussen comfort en locatie. De ‘twijfelaar’ die ze op hotel met haar zus moest delen: die vond Ingeborg Deleye nu niet ideaal, maar verder: wat een fotogeniek hotel, en wat een ligging!



WAT?

Een recent boetiekhotel in Parijs, dat ook een restaurant, cocktailbar, marktplaats en concertzaaltje is. Het hotel opende officieel in april 2020, maar kon vanwege de coronapandemie pas in 2022 echt uit de startblokken schieten.

WAAROM?

Het hotel zet in op toeristen die hun ogen graag de kost geven. Van de imposante spiegelgang over de talloze neons, rood-blauw-witte accenten, overdadige beplanting tot de perfecte Tiktokbelichting in de badkamer: elk hoekje in het hotel is Instagramproof. Het hipstergehalte is hoog, maar speels genoeg om niet te storen voor wie niet van plan is hier een vijftigdelige fotoreportage te maken. Het Japanse toilet op de kamer hadden we niet verwacht, en rekenen we tot de categorie van de spielerei. Ook het personeel kreeg de briefing om niet te formeel te zijn: de ontvangst is casual, zowel bij het ontbijt als in de bar geldt zelfbediening.











WAAROM NOG?

Zoals zo vaak is ook in deze Parijse hotspot alleen de belofte van een comfortabel bed niet meer voldoende. In de met glas overtrokken bar guinguette (de naam verwijst naar de traditionele populaire bars in de buitenwijken van Parijs) kun je ontbijten, lunchen en dineren. Of je koopt een bordje oesters – op dinsdag voor 1 euro/stuk – of een stuk Franse saucisson in de charmante foodmarkt van het hotel. De bar biedt van donderdag tot zondag een podium aan lokale stand-upcomedians, bands en dj’s, in de kelders van het hotel zijn drie baden die je als wellnessliefhebber kunt huren. Wie Parijs al helemaal gezien heeft, kan het hele weekend binnenblijven. Opgelet: op zondag is de foodmarkt dicht.



WAAROM NIET?

Onze dubbele kamer bleek een stuk compacter dan de foto’s lieten vermoeden – al is dat natuurlijk wel een algemene Parijse trend. We vroegen expliciet om aparte bedden, maar eindigden uiteindelijk net niet lepeltje-lepeltje in een twijfelaar. Voor ons als zussen op zich geen groot issue, maar het zwangerschapskussen van mijn bedgenoot bleek er net wat te veel aan. De bar is leuk en ongetwijfeld een meerwaarde voor wie wat ambiance zoekt, maar de luide muziek bij het ontbijt overstemde het gekraak van onze croissant. Of worden we gewoon oud?











WAAR?

Chouchou ligt in het hippe 9de arrondissement, de levendige buurt rond de opera. De luxewarenhuizen Lafayette en Printemps (ga iets drinken op het dak!) liggen om de hoek, binnen het kwartier slenter je langs de Seine. Een metrohalte op 50 meter van het hotel brengt je de hele stad door, al ontdekten wij twee nieuwe favoriete adresjes op wandelafstand van het hotel. Farmers (40 Rue de Câteaudun, @farmers_paris) is zo’n plek waar je je op zondag neervlijt voor een brunch en nooit meer weggeraakt, bij Zazza (18 rue du Fabourg Poissonnière, @zazza_paris) aten we de beste Napolitaanse pizza buiten Napels.



HOE EN HOEVEEL?

Er zijn verschillende kamers vanaf 250 à 300 euro per nacht, afhankelijk van de periode waarin je naar Parijs afreist. Wij verbleven een nacht in het hotel en betaalden 334 euro voor een dubbele hotelkamer met ontbijt. Wie het ontbijt niet heeft geboekt, kan alsnog aansluiten voor 19 euro per persoon.



11 Rue du Helder

Parijs

chouchouhotel.com





